Kaman Belediyesi’nden emekli personellere plaket

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi’nden emekli olan personellere plaket takdim edildi.

Belediye Başkanı Erhan Talu, özel bir işletmede düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, uzun yıllar belediyeye hizmet veren çalışanlara teşekkür etti.

Talu, "Uzun yıllardır belediyemizin çeşitli birimlerinde görev yapan arkadaşlarımız bugün itibariyle emekliye ayrıldı. Belediyemiz adına yaptıkları katkılardan dolayı hepsine teşekkür ederek hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

Talu, ardından emekliye ayrılan belediye personelleri Cengiz Özarslan, Mefa Beldan ve Erol Karacaoğlu'na plaket takdim etti.