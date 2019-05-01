Kaman Belediyesi yol çalışmalarına başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına başladı.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı destek ekipleri amirliğince ilçe genelinde yol çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Seçimlerin ardından ilçede hızlı bir çalışma sürecine girdiklerini vurgulayan Çolak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde bozuk yollar konusunda çok şikayet aldıklarını belirtti.

Çalışmalarına bu şikayetler doğrultusunda ağırlık verdiklerini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Okullar Caddesi, Melikşah Okulu önünden üniversiteye giden yol güzergahı, Gölboğazı Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, adliye yanı Şehit Deniz Kaya Caddesinin yol tamiratı tamamlandı. Ana caddeler ve mahalle aralarındaki bozuk olan yolların tespiti için saha ekiplerimiz muhtarlar ile iş birliği içinde belirleme çalışmaları yapıyor. Amacımız en kısa sürece en çabuk çözümü bularak bu sıkıntıları ortadan kaldırmak. Alt yapı çalışmaları bittikten sonra da üst yapı çalışmaları ile halkımızın istediği şekilde Kaman'a yakışır yolların sıcak asfaltlama işlerine başlayacağız."