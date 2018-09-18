Kaman Belediyesi yeni hizmet binası ceviz festivaliyle açılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi yeni hizmet binası açılışının 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Erhan Talu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hizmet binasının 6-7 Ekim’de düzenlenecek 27. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali tarihlerinde hizmete gireceğini söyledi.

Yeni bina ile halka daha iyi hizmet vereceklerini belirten Talu, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde bulunan eski belediye binasının yerine yeni binamız yapıldı. Ufak tefek eksiklikleri de en kısa sürede tamamlayıp 27. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivalinde açılışımızı yapacağız. Taşınma işlemleri yavaş yavaş başladı. Kaman halkına daha kaliteli ve daha kapsamlı hizmet sunmak adına bu bina çok güzel oldu. Eski bina Kaman’a yakışmıyordu. Binada ilk iki kat ticari alan, üçüncü kat belediye, üst katta ise 540 kişinin aynı anda bulunabileceği çok amaçlı salon olacak."







