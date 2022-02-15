Kalp Yarası 32. Final bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası 31. son bölümde...

Kalp Yarası dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

KALP YARASI 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler.

Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

KALP YARASI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...