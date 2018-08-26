Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

KONYA (AA) - Görev yaptığı Kayseri’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ayhan Kayacılar, memleketi Konya’da toprağa verildi.

Kayseri'den alınan Kayacılar'ın cenazesi memleketi Konya’nın Derbent ilçesine getirildi.

Kayacılar'ın cenazesi Çiftliközü Mahallesi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Kayacılar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, meslektaşları ve ilçe halkı katıldı.

