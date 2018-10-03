Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR (AA - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Karadayı (47), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Karadayı'nın yakınları, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dinç, burada yaptığı konuşmada, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Karadayı'yı ebediyete uğurladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatında çalıştığı süre boyunca fedakar ve özveriyle görevini ifa eden Karadayı'nın 47 yıllık ömrünün 24 yılını vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcadığını ifade eden Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel harekat personeli olarak yurdumuzun çeşitli illerinde, birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör örgütlerine karşı özellikle Doğu ve Güneydoğu da yürütülen mücadelelerde fedakarca görev yapmış merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin."

Evli ve 2 çocuk babası olan Ersin Karadayı'nın naaşı burada düzenlenen törenin ardından, Reşadiye Camisi'ne götürüldü.

Karadayı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Sivirihisar ilçesi Selimiye köy mezarlığında toprağa verildi.