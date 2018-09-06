Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesine ait özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Kullandığı özel halk otobüsünde, arkasında oturan yaşlı adamın fenalaştığını gören şoför Kadir Çamur, yolunu değiştirerek aracı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kalp krizi geçirdiğini söyleyen yolcu, diğer yolcuların yardımıyla hastane acil servisi önünde araçtan indirildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye alınan kişinin ilk bulgularında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Üzerinde kimlik bulunmadığı için ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Kadir Çamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah duraktan yaşlı kişiyi aldığını ve hareket ettikten bir süre sonra yolcunun terlediğini fark ettiğini söyledi.

Arkasındaki koltukta oturan yolcunun bir süre sonra fenalaştığını anlatan Çamur, "Hiç kıpırdayamıyordu. Hasta mısın diye sordum? Kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ben de hemen güzergahımdan ayrılarak otobüsten hiç kimseyi indirmeden hastanenin acil servisine gittim. Otobüste bir de hemşire varmış o da yardım etti. Vatandaşlık görevimi yaptım. Rahatsızlanan yolcuyu acil servise teslim ettikten sonra normal güzergahıma giderek yolcuları gidecekleri yere bıraktım." diye konuştu.



