Kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı midibüs devrildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beylikova-Eskişehir arasında midibüsüyle yolcu taşıyan Ömer Akyol (44), seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, Bozan Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akyol, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 14 yolcu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.