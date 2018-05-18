Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki amatör futbolcu öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör futbolcu, idmana çıkmaya hazırlandığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Konya Amatör Küme U 13 Ligi'nde mücadele eden Beyşehir Gölspor futbol takımının formasını giyen İsmail Semih Kaynak (13), idmana katılmak için Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait sentetik çim sahaya gitti.

Burada idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan Kaynak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Yolda 2 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen Kaynak, sevk edildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Semih Kaynak'ın, Beyşehir Gazi Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gördüğü öğrenildi.