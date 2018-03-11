Kalkınma Bakanı Elvan:

NİĞDE (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini istemiyorlar. Türkiye'nin küresel bir güç olmasını ve dünya siyasetinde söz sahibi olmasını istemiyorlar. Afrin'de sadece PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmiyoruz. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. O terör örgütlerine milyarlarca dolarlık desteği, o tünelleri, o gelişmiş silahları veren kim acaba?" dedi.

Elvan, Niğde Kültür Merkezi'nde 18. Dönem "Siyaset Akademisi"nin açılışında, darbe yoluyla iktidara gelen yönetimlerin uzun ömürlü olamadığını söyledi.

Halktan destek alan, halka söz veren ama iktidara geldiğinde halka verdiği sözünü unutan partilerin de iktidarının kısa olduğuna dikkati çeken Elvan, "Şu anki ana muhalefet partisi. 1960'lı yıllarda darbe sürecine destek vermişlerdir. Bunu hepimiz biliyoruz. 1960'tan bugüne kadar geldiğimizde bu partinin doğru dürüst iktidarda kaldığı uzunca bir süreyi hatırlayan var mı? 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında Milli Selamet Partisi ile kısa bir süre iktidara gelmişliği vardır. Çok kısa süreliğine SHP ile iktidara gelmişliği vardır ama millet bunları iktidara getirmemiştir. Çünkü milletin değerlerine rağmen siyaset yaparsan millet seni iktidara getirmez. Onun için milletle bütünleşmek son derece önemli." diye konuştu.

Bakan Elvan, milletin değerleriyle bütünleşen partilerin uzun ömürlü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun örneği de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. 15-16 yıldan beri her seçimde oyunu artıran, başarı üstüne başarı destanı yazan bir parti. AK Parti yola çıkarken, 'Milletin efendisi olarak yola çıkmıyorum, milletin hizmetkarı olarak yola çıkıyorum, AK Parti olarak milli iradeyi bu ülkede tesis etmek için yola çıkıyoruz.' dedi. 'Vesayet anlayışını ve vesayetçileri ortadan kaldırmak için yola çıkıyoruz.' dedi. Gerçek anlamda milletin partisi oldu. AK Parti'nin rotasını millet çizdi. Milletin rotasını AK Parti çizmedi. İşte bizim partimizin diğer partilerden farkı bu. Biz milletimizle bütünleştikçe halkımız da bize sahip çıktı. Biz neyin sözünü vermişsek hep onun arkasında olduk ve bu sözleri teker teker gerçekleştirdik."

"AK Parti gerçek anlamda devlet ile millet arasındaki mesafeyi tamamıyla ortadan kaldırmış, devlet ile milletin bütünleşmesini gerçekleştirmiş bir partidir, onun için partinizle lideriniz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duymalısınız" diyen Elvan, 2002'de iktidara geldiklerinde dibe vuran ekonomiyi ayağa kaldırdıklarını, dibe vuran adalet ve demokrasi seviyesini daha yukarılara çektiklerini belirtti.

Elvan, hem demokrasi hem ekonomi alanında sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekonomiyi ayağa kaldırdık ve başardık. Gerçekten hem demokratikleşme hem ekonomi alanında dünyayı şaşırttık ve Türkiye gelişmeye başladı. Bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaktan bahsetmeye başladık. Öyle bir noktaya geldik ki artık Türkiye yeni bir evreye girdi. Kendi ekonomisini düzeltmeye çalışan ve kendi sistemini daha da güçlendirmeye çalışan bir yapıdan, küresel anlamda sorumluluğu olan bir ülke konumuna geldik. Afrika, Ortadoğu, Orta Asya Türkiye'ye bakıyor. Türkiye artık mazlumların sesi oldu. Türkiye, dünyada en fazla yardım yapan ülke konumuna geldi. Nerede bir sıkıntı sorun varsa Türkiye orada. Kudüs meselesinde Türkiye müdahale etmeseydi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan müdahale etmeseydi Birleşmiş Milletlerden o karar çıkar mıydı?"

- "Hadi oradan, biz sizi biliyoruz"

Türkiye'nin artık hem bölgesinde hem de küresel ölçekte önemli bir güç ve sorumluluğu olan bir ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Türkiye güçlendikçe büyüdükçe özellikle gelişmiş, büyük dediğimiz ülkelerle problemlerinin arttığını görüyoruz. Türkiye ile uğraşan ülke sayısının arttığını görüyoruz. Bu böyle devam edecek. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesini büyümesini istemiyorlar. Türkiye'nin küresel bir güç olmasını ve dünya siyasetinde söz sahibi olmasını istemiyorlar. Afrin'de sadece PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmiyoruz. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. O terör örgütlerine milyarlarca dolarlık desteği, o tünelleri o gelişmiş silahları veren kim acaba? Ne için veriyorlar kimin için veriyorlar. Bir tarafta PKK/PYD ile DEAŞ terör örgütünü yan yana göreceksin, PKK/PYD'ye petrol sahalarının olduğu bölümü DEAŞ teslim edecek, yine PYD, DEAŞ terör örgütüne araçlarını gönderecek. Ondan sonra da kalkıp diyeceksin ki 'PKK/PYD, DEAŞ'a karşı mücadele veriyor.' Hadi oradan, biz sizi biliyoruz. DEAŞ neyse PKK/PYD de odur. Güçlü bir devlet, terör örgütüyle iş birliği yapar mı? Ama önünde sonunda hata yaptıklarını anlayacaklar."

Elvan, çok güçlü bir devlet olan Türkiye'de 80 milyonun her zaman her şekilde mücadele etmeye hazır olduğunu, bunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin sınırında terör koridoru oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Elvan, "Terör koridoru oluşturmak isteyenlere, 'hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, burada bir terör koridoru kurun mu?' diyeceğiz. Bugüne kadar bunlara müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın ezip geçeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik'imize, emniyet teşkilatımıza ve Özgür Suriye Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah en kısa sürede o bölgeyi tamamıyla terörden arındıracaklar. Ben buna sonuna kadar da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- 15 Temmuz darbe girişimi

Bakan Elvan, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek, "Halkın söylediğini dikkate almayacaksın demeye çalışıyorlar. Ama Allah'a şükür milletimizin desteğiyle bunların hepsi bertaraf edildi. Adam gibi adam Genel Başkanımız, dünyada 21. yüzyılda örnek gösterilebilecek tek lider. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göğsünü tanka topa silaha siper ederek bayrağı düşürmeyen kardeşimizle, İstanbul surlarında bayrağını düşürmeyen Ulubatlı Hasan arasında bir fark yok. Onun için 15 Temmuz'da milletimiz destan yazdı. Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti. Darbecilere karşı milletin zaferi gerçekleşti. Bunun dünya da örneği yok. Türkiye tüm dünyaya örnek oldu." şeklinde konuştu.

Buna rağmen Türkiye'de darbe yapılmasını arzu edenlerin, bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanların, FETÖ'cüleri kullananların ve iş birliği yapan ülkelerin milletin direnişinden rahatsız olduğuna işaret eden Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte Rusya'da birisi tankın üzerine çıktı günlerce aylarca konuşuldu ama Türkiye'de darbecilere karşı göğsünü tanklara toplara karşı siper eden, tankların altına yatan, silahsız çıplak elleriyle o silahlı darbecilere karşı mücadele edenleri dünya görmezden geldi. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Türkiye yerinde kendi menfaatlerini ortaya koyacak başka bir ülkede olsaydı o ülkeye Nobel ödülü verirlerdi. O ülkedeki insanları göklere çıkarırlardı. Ama bunu yapmadılar tam tersini yaptılar. Darbecilere karşı sessiz kaldıkları gibi darbecilerin yönetici kesimlerinin hemen hemen tamamını, o tuzu kuruları kendi ülkelerinde koruyup kollamaya devam ediyorlar. Bir ülkede darbe yapmak istiyorlar, insanları katlediyorlar, bu katledenleri siz FETÖ'nün elebaşını ve darbecilerin adamlarını sen ülke olarak koruyup kollayacaksın, senden dost olmaz. Onun için dostumuzu düşmanımızı çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok, bizim gidecek başka ülkemiz yok. Onun için bu ülkeye bu millete hep birlikte sahip çıkacağız. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz daha çok güçlü olacağız. Çalışmak temel şiarımız olacak, bırakın dedikoduları başkası yapsın. Zaman, çalışma, üretme ve yatırım yapma zamanı. Şundan emin olun Türkiye, küresel düzeyde en önemli güçlerden biri haline gelecek. Biz daha çok çalışmalıyız, daha çok kenetlenmeliyiz, dayanışmamızı daha çok artırmalıyız. Zaman birlik ve beraberlik zamanı."

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Elvan, daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.