"Kalite sürecinde yeni hedeflerimiz eğitimde kalite"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecinde yeni hedeflerinin eğitimde kalite olduğunu belirtti.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen Kalite Komisyonu Toplantısı'nda konuşan rektör Karakaya, eğitimde yeterlilik anlamında kalite sürecine katkı sağlayacaklarını, bunun için de Eğitim Fakültesinde "Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim" Projesi (AYDEP) yürüttüklerini ifade etti.

Proje olumlu sonuçlandığında Yükseköğretim Kurulu ile bunu bir çalıştayla sunacaklarını vurgulayan Karakaya, eğitimde kaliteyi yakalamayı hedef edindiklerini ve projelerle de bunu desteklediklerini dile getirdi.

Üniversitelerin topluma değer üretebilen bir kitle olduğuna işaret eden Karakaya, sadece bilim insanları, akademisyenler değil üniversitede çalışan her personelin değer üretebileceğine değinerek, "İnsanın olduğu yerde onun yetişme sürecini şansa bırakamayız. Kalite sürecinde yeni hedefimiz eğitimde kalite. Bu yeni model ile Türkiye’de yine öncü olacağız. Ülkenin bu tür çalışmalara ihtiyacı vardır. Bunu karşılamak için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi ile kalite komisyonu üyeleri katıldı.





Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 11:31