KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye genelinde örnek gösterilen kalite süreci çalışmalarını 100 üniversiteye anlattıklarını belirtti.

Karakaya, kent meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm birimleriyle TSE'den ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk ve tek üniversite olma unvanını kazandıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmanın sonunda kalite belgesini almaya hak kazandıklarını vurgulayan Karakaya, bu çalışmaların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından diğer üniversitelere örnek gösterildiğini dile getirdi.

Karakaya, YÖK'ün düzenlediği toplantılarda kalite çalışmalarını ve elde ettikleri kalite başarı sürecini diğer üniversitelere de anlatma fırsatı bulduklarına işaret ederek, "Üniversitemizin kalite çalışması şuanda Türkiye’de örnek çalışma. Kalite çalışmamızı 100 üniversiteye anlattık ve bu alanda hizmet vermeye de devam ediyoruz. Kalitede öncü üniversite olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



