Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı

ANKARA (AA) - İlk pilot uygulaması, sadece bir alanda olmak üzere bu yıl nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilen, 27 alan ve 142 daldan oluşan kalfalık ve ustalık e-sınavı, tamamlandı.

Sınavlara başvurular her yıl artarken bu yıl, 120 bin 339 aday kalfalık, 90 bin 207 aday da ustalık alanında olmak üzere 210 bin 546 aday başvuru yaptı.

Geçen yılki 156 bin 672 aday dikkate alındığında başvuru sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış gerçekleşti.

MEB ayrıca başvurulara hızla cevap verebilmek için iki iyileştirme yaptı. Yılda iki kez uygulanan kalfalık ve ustalık sınav sayısını 3 kat artırarak 6'ya çıkaran Bakanlık, diğer taraftan ilgili mevzuatta değişikliğe giderek, sınavların her ay yapılabilmesi için 81 ildeki e-sınav merkezlerinde uygulanabilmesinin önünü açtı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-sınavların başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

"Ekibimiz, 27 alan ve 142 dalda teorik sınavların e-sınav olarak yapılabilmesi için son 6 ayda soru hazırlama çalışmalarına ağırlık verdiler, ayrıca gerekli yazılım teknolojilerini geliştirdiler." diyen Özer, şunları kaydetti:

"Böylece, 15 Aralık itibarıyla tüm alan ve dallarda kalfalık ve ustalık belgesinin teorik sınavlarını e-sınav olarak yapmaya başladık. Bu proje, ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay düzenlenebileceği için sınavlara erişim kolaylaştı. Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk. Bu amaçla 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi aktif olarak kullanmaya başladık."

Muhabir: Selma Kasap