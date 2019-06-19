Kaleseramik, Türkiye'nin en değerli markaları arasında

İSTANBUL (AA) - Türkiye seramik sektörünün lider kuruluşu Kaleseramik, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” araştırmasında bu yıl da yerini aldı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 2019 sonuçlarını açıkladı. Kaleseramik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en değerli markaları arasındaki varlığını sürdürdü.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla, hem teknolojik hem de inovatif ürünler üreterek, sektörde ilkleri gerçekleştiren Kaleseramik, Türkiye'nin en değerli markaları arasındaki yerini korurken, küresel marka olma yolunda da büyük aşama kaydediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ve daha üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Kaleseramik olarak, insan, teknoloji ve tasarım odaklı yaklaşımımızla, bugün ürün sunmaktan çok, yeni çözümler ve mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend yaratan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gedik, Kaleseramik’in dünya liginde yer alan dev bir Türk şirketi olduğunu aktararak, "Kaleseramik çatısı altında faaliyet gösteren Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarımıza ait ürünlerimizi, Türkiye çapında birçok Kale mağazasının yanı sıra uluslararası pazarda tüketiciyle buluşturuyoruz. Kaleseramik olarak, pazar liderliğimizin korunması, müşterilerimizin tatmin seviyesinin yükseltilmesi ve markalarımızın adım adım küresel marka olması yolunda yüksek Ar-Ge gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.