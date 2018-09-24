"Kalemin Bereketi" sergisi

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın birlikte düzenlediği "Kalemin Bereketi" isimli hat ve tezhip sergisi, Akşehir ilçesinde açıldı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde açılan ve 44 eserin yer aldığı serginin açılışına, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, Belediye Meclis üyeleri, Albaraka Türk Katılım Bankası Akşehir Şube Müdürü Adnan Konya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Akkaya, kültürel bir etkinliğe daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Albaraka Türk tarafından uluslararası boyutta yapılan yarışmalar sonucunda ortaya çıkan hat ve tezhip sanatıyla ilgili eserlerin dünyanın ortası Akşehir'de sergilendiğini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Birçok ilimizde çeşitli ülkelerde bu eserlerimiz sergileniyor. Sağ olsun hemşehrimiz Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu beyin katkılarıyla ilçemizde de bu eserlerimiz sergileniyor. Buradan hat ve tezhip sanatıyla iç içe olanları, gençlerimizi ve yetişkin bireylerimizi sergimize davet ediyor ve beğeneceklerini umuyorum."

Albaraka Türk Katılım Bankası Akşehir Şube Müdürü Konya’da desteklerinden dolayı Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.

Sergi 30 Eylül 2018 Pazar gününe kadar gezilebilecek.