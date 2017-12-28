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"Kalemden Kağıda Yolculuk" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ressam Osman İleri'nin kara kalem eserlerinin yer aldığı "Kalemden Kağıda Yolculuk" sergisi açıldı.Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İleri'nin...

28 Aralık 2017 Perşembe 13:17
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ressam Osman İleri'nin kara kalem eserlerinin yer aldığı "Kalemden Kağıda Yolculuk" sergisi açıldı.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İleri'nin sergisine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve başkan vekili Mehmet Kartal da katıldı.

Doğa ve insan portrelerinin yer aldığı sergide özel bir bölüm ayrılan Atatürk sergisi de sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Atatürk portrelerini inceleyen ve ressam İleri'den bilgi alan Yaşar, "Ata'mızı çok güzel

resmetmişsiniz. Çizim tekniğiniz kadar tablolarınıza verdiğiniz ruh da çok etkileyici. Başarınızdan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki sergi 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.


Anahtar Kelimeler:
AnkaraFethi YaşarMehmet KartalYenimahalle
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