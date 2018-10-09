Kale Projesi'nde ilk etap başladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından bir turizm merkezi haline getirilecek olan Kale'de ilk etap çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ın simgelerinden biri olan Tarihi Sivas Kalesi'nde toplam 41 bin metrekare alanda kamulaştırma yapılarak yıkım işlemlerine başlanmıştı.

İlk etapta Kale Projesi'nde yıkım çalışmaları kapsamında niteliksiz yapılar ve Selçuk Ortaokulu kaldırıldı. Tarihi dokuya uygun olan sivil mimari örnekler ise korunarak restore edilecek.

Gerçekleştirilen yapım ihalesiyle birlikte projenin ilk etabına başlandı. Kalkınma Bakanlığından 10 milyon lira hibe alınan proje, turizm sektörünün de ilgi odağı oldu.

Eski bir Sivas mahallesi konseptini yansıtacak olan Kale Projesi, sinema sektörü için de bir açık hava platosu olarak kullanılabilecek.

Bu alanda tarih ve tabiat dokusu göz önünde bulundurularak konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları inşa edilecek. Kale cazibe merkezi haline getirilecek.