Kale grubundan sünnet ve iftar programı

YOZGAT (AA) - Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. Yerköy Seramik Fabrikalarının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde iftar programı ve sünnet şöleni düzenlendi.

Kale Grubu Başkanı H. Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Hacı İbrahim Bodur anısına iftar ve sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

Şölenin ramazan ayına denk gelmesi nedeni ile bir de iftar programı düzenlediklerini anlatan Zeynep Bodur Okyay, "Bilindiği üzere babam 23 Mayıs 2016 yılında hakkın rahmetine kavuştu. Babam Dr. İbrahim Bodur, 65 yıl dur durak bilmeden bu ülke için çalışmış olmanın karşılığını, vefatının ardından Anadolu'nun dört bir yanından yükselen dualarla aldı. Dua eden ve ayrıca programımıza teşrif eden tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Törene katılan Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun’da iftar programı dolayısı ile Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş. teşekkürlerini iletti.

Programa, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başar, İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

