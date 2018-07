Kale Grubu'ndan Balıkesir'e Kalekim yatırımı

BALIKESİR (AA) - Kale Grubu’nun yapı kimyasalları sektöründeki şirketi Kalekim, Balıkesir’de 35 milyon lira yatırımla kurduğu 7. fabrikasını açtı.

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu, 61. kuruluş yıl dönümü programları kapsamında, yüzde 50’nin üzerindeki pazar payıyla yapı kimyasalları sektöründeki lider şirketi Kalekim’in Balıkesir fabrikasının açılışını yaptı.

Kalekim'in yeni fabrikası, İzmir ve İstanbul aksında kalan ve yakın zamanda pek çok ulaşım yatırımıyla birbirine entegre olacak "altın çember" denilen bölgenin kalbinde yer alan Balıkesir’de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Türkiye’de 45 yıllık geçmişiyle bulunduğu coğrafyada zirveye çıkmayı başarmış bir Türk şirketi olan Kalekim’in 35 milyon lira yatırımla kurduğu 7. fabrikası, toplam 100 milyon lira ciro hedefiyle üretim yapacak.

İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Erzurum ve Mardin olmak üzere 6 ilde yer alan fabrikalarına Balıkesir’i de katan Kalekim, 7 ilde 7 coğrafi bölgeye hizmet verecek.

Kalekim’in faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında üretim yapabilecek kapasitesiyle, 51 bin metrekare saha, 25 bin metrekare kapalı alan büyüklüğüne sahip fabrikada, her türlü yapı kimyasallarını kapsayan seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su ve ısı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, dekoratif boya ve sıvaları en yeni teknolojiyle üretilecek.

Kale Grubu, bu yatırımla eş zamanlı olarak bütün boya ürünlerini Bi’Boya markası altında toplayıp pek çok yenilik getiren dijital uygulamalarını da hayata geçirecek.





- "Bu yıl açılışını yapacağımız iki fabrikadan biri"





Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, açılışta yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için büyük anlamlarla dolu çok değerli bir gün olduğunu ifade ederek, Kale Grubu olarak yarın kuruluşlarının 61. yılını idrak edeceklerini hatırlattı.

Okyay, her yıl 27 Temmuz’u "Seramik Bayramı" adı altında "Türk sanayisinin bayramı" olarak kutladıklarını belirterek, "Kurucumuz ve onursal başkanımız rahmetli babam İbrahim Bodur ve ona inananların 61 yıl önce Çan’da temelini attığı fabrikalar, sanayinin Anadolu’da yaşayabileceğine dair inancı yerleştiren örnek bir kalkınma modeli oldu. Türkiye’nin ancak nitelikli üretimle kalkınabileceğine dair inançla biz her yıl bu tarihlerde bir fabrika açmayı ya da bir temel atmayı gelenek haline getirdik. Ne mutlu bize ki bu yıl açılışını yapacağımız iki fabrikadan biri, Balıkesir gibi bizim için manevi anlamı çok büyük olan bir kentte yeşerdi." diye konuştu.

Balıkesir’in "ata yurdu" olduğunu dile getiren Okyay, "Rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu, bir Balıkesir sevdalısıydı. 'Koca Çınar' lakabıyla anılan dedem, kentin ilk sanayicilerinden ve Balıkesir Sanayi Odası’nın kurucu başkanıydı. Rahmetli babam Balıkesir’de okudu, annem burada büyüdü. Bu nedenle bugün açılışını yapacağımız Kalekim fabrikasının gönül dünyamızdaki yeri gerçekten çok farklı." ifadelerini kullandı.





- "Kalekim ile 400 milyon lira ciroya ulaştık"





Zeynep Bodur Okyay, Kalekim’in kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, markanın, 45. yılında yapı kimyasallarında üretim ve satış kapasitesiyle Türkiye’de ve bölgede birinci, Avrupa’da ise beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kalekim ile yurt içinde 7 ilde 7 fabrikaya, 500 çalışana, yaklaşık 700 bin ton satışa ve yaklaşık 400 milyon lira ciroya ulaştıklarını aktaran Okyay, emek yoğun işten otomasyon ve teknoloji yoğun üretime geçtiklerini söyledi.

Tüm Kalekim fabrikalarıyla bugün, Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde pazar payına ulaşarak sektörde açık ara liderliklerini koruduklarını ifade eden Okyay, "Kalekim, yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek ve ülkemizde yenilikçi yatırımlar yaparak hızla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Şimdi, yapı kimyasallarının her dalında üretim yapacak bu fabrika ile güçlü olduğumuz alanlardan olan boya üretimini bir merkeze toplayıp büyüterek yeni bir faza geçmiş bulunuyoruz. Bu fabrikada konsolide ettiğimiz boya üretimimizi yeni boya markamız Bi’Boya adı altında yeni bir soluk ve iş modeli ile büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Grubu’nun yapı ürünleri ile savunma ve havacılık grubu olmak üzere iki ana eksende büyüdüğünü belirten Okyay, şöyle devam etti:

"Her biri kendi alanında lider 17 şirketimiz ve 5 bini aşkın çalışanımızla yola devam ediyoruz. Lokomotif şirketimiz Kaleseramik ile bir yandan sektör liderliğine devam ederken, bir yandan geleceğe yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşüm ve müşteri yolculuğu alanında büyük bir program yürütüyoruz. Bir diğer inovatif büyüme alanımız olan savunma ve havacılıkta ise bir yandan küresel iş birliklerini derinleştirirken, diğer yandan yerlileşme programının en önemli paydaşlarından biri olarak pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Milli piyade tüfeğinden turbojet motora kadar, tasarımı tamamlanıp seri üretim aşamasına gelmiş milli projelerin ötesinde bu yıl odağımızda milli muharebe uçağımızın motorunu İngiliz Rolls-Royce ile birlikte üretme hedefimiz var."





- "Bu tür yatırımların önemli misyonu var"





Kale Grubu Başkanı Okyay, Balıkesir’in de Çanakkale gibi gönül bağlarının güçlü olduğu bir kent olduğunu dile getirerek, "Buradaki Kalekim fabrikamız, bölge sanayisi ve ekonomisindeki canlanmanın ve yarınlara dair umutların en önemli göstergelerinden biri. Balıkesir, İstanbul-İzmir aksında kalan ve adına 'altın çember' denilen gelişme bölgesinin tam kalbinde yer alıyor. Marmara ve Ege bölgesine büyük katkı veren Balıkesir’de sanayi kültürünün güçlenmesi için bu tür yatırımların önemli misyonu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Okyay, Kalekim’i seri yatırımlarla bölgesel bir güç haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Bu yatırım için çalışırken hükümet başta olmak üzere valilikten belediyeye, sanayi ve ticaret odalarından organize sanayi bölgesine kadar her mevkiden büyük destek ve teşvik gördüklerini ifade eden Okyay, şunları kaydetti:

"Bize yatırım cesareti ve destek veren, bugün bir arada bulunduğumuz herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun, Allah utandırmasın.

Kalekim markasını kurup bugünlere getiren başta rahmetli babam İbrahim Bodur olmak üzere rahmetli dayım Selim Eğinlioğlu ve rahmetli kuzenim Levent Eğinlioğlu’nu da saygı ve rahmetle anıyorum. Bu yatırımı bugün burada açmamız için çabalayan gayret eden tüm Kalekim ekibine, destek ve inançları için tüm Kalekim Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizi Balıkesir’e bağlayan Koca Çınar’ı, rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu’nu anıyorum."

Sanayiye baş koymuş gönül insanlarından biri olan dedesinin, her gönül insanı gibi kendisini şiirle ifade etmeyi sevdiğini dile getiren Okyay, dedesinin "Ok gibi doğru olsam / Yabana atarlar beni / Yay gibi eğri olsam / Elde tutarlar beni / Ne eğride gördüm tok / Doğruda aç / Eğri yay elde kalır / Menzile varır doğru ok." dizelerini paylaştı.

Okyay “İnşallah bu yatırımımız da doğru bir ok gibi menzile varır ve Balıkesir’e, ülkemize, milletimize hayırlar getirir.” temennisinde bulundu.

Açılış törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da katıldı.





- Kalekim Cezayir’e de yatırım yapmayı planlıyor





Bugün dünyanın pek çok yerinde güçlü bir dağıtım ağına sahip olan Kalekim, ürünlerini 70 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

Şirket, ihracatının yüzde 6’sını AB, yüzde 35’ini Orta Doğu ülkelerine gerçekleştiriyor.

Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Kalekim, özellikle Orta Doğu, Orta Avrupa ve Afrika’da farklı açılımlara ağırlık veriyor.

2016 yılında Kenya’da farklı bir büyüme ve yatırım projesi başlatan şirket, burada yerel iş birlikleri kurarak lisanslı üretim ve “know-how” transferiyle ilerliyor. Kalekim, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerini o coğrafyanın ham maddeleriyle üretiyor.

Kalekim, yakın gelecekte Cezayir’e de yatırım yapmayı planlıyor.