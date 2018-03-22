Kaldırım taşlarına şair ve düşünürlerin sözleri yazıldı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi Sanat Sokakta Projesi kapsamında kaldırımlara şair ve düşünürlerin sözlerinin yer aldığı taşları yerleştirdi.

Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçıların, şairlerin ve düşünce adamlarının sözlerini sokaklardaki kaldırım taşlarının üzerine yazarak sanatı sokağa taşımak için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Sanat Sokakta Projesi kapsamında daha önce ilçenin çeşitli yerlerine seramik sempozyumundan elde edilen heykelleri yerleştirdiklerini belirten İnce, "Şimdi ise bu çalışmayı şiir mısraları ve ünlü sözlerle destekleyerek kaldırımlara taşıdık. İlk çalışmayı Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımlara yazarak başlattık. Çok güzel oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Proje kapsamında, Nazım Hikmet’in, "Güzel günler göreceğiz çocuklar", Jean Paul Sartre’nin "Savaşı zengin ülkeler çıkartır ama ölenler hep fakirlerdir", Murathan Mungan’ın "Geçmiş acı veriyorsa geçmemiş demektir" Uğur Mumcu’nun "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz", "Merhaba dünyalı, yolun yolcuya ihtiyacı var, ben bu yolun yolcusuyum" yazan taşlar kaldırımlara yerleştirildi.

