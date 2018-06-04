Kalaycı'dan Ülkü-Bir'e ziyaret

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçim çalışmaları kapsamında Ülkücü Eğitimciler Birliği Derneği (Ülkü-Bir) Genel Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek ile il yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve milletvekili adayları da hazır bulundu.

Kalaycı, geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yeni yaparak göreve yeni başlayan Genel Başkan Fatih Çakmaktepe ve yönetim kurulunu tebrik ederek başarılar diledi.

Başkanlık sisteminin MHP'nin yıllardır savunduğu milli devlet ve güçlü iktidarı sağlayacağını vurgulayan Kalaycı, bu şekilde Türkiye’nin lider ülke olacağını belirtti.

Kalaycı, şöyle devam etti:

"2007 yılında yapılan referandum neticesinde geçilen cumhurbaşkanlığı sisteminde hem cumhurbaşkanı ve hem de Bakanlar Kurulu vatandaştan yetki aldığı için yönetimde çift başlılık söz konusu idi. Ayrıca her cumhurbaşkanı ve hükümet seçimi beraberinde istikrarsızlığı getirdi. 95 yılda 66 hükumet kurularak, neredeyse bir buçuk yıla bir hükümet düşmüştür. Yeni sistemle Türkiye küresel ve emperyalist güçlerin vesayet prangalarından kurtulacak, daha hızlı, daha etkin karar alabilecek bir sürece kavuşacaktır."

Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih Çakmaktepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "1980 öncesinde emperyalizme ve komünizme milli bir duruş sergilemek adına ülkücü öğretmenler tarafından kurulan Ülkü-Bir, vatanımızın en ücra yerlerinde bile mücadele ve hizmet ederken bu uğurda da şehitler vermiştir. Son yıllarda okullarında, üniversitelerinde siyasi görüş ve duruşlarından ötürü yönetimler tarafından sürülen, mobbing uygulanan ve hak ettikleri görevlere getirilmeyen ülkücü öğretmen ve akademisyenlerin sayısının arttığını, cumhur ittifakının başarısıyla TBMM’de güçlü bir MHP temsiliyetinin bu mağduriyeti önleyeceğine inandık." dedi.

Dernek üyesi öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyen Kalaycı, öğretmenlerle ilgili 3600 ek göstergesi başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik geçen yıl verdikleri kanun tekliflerinin olduğunu ve bunu seçim beyannamesinde de belirttiklerini söyledi.