Kahramankazanlılardan şehitlik ve kabirlere bayram ziyareti

ANKARA (AA) - Kahramankazanlılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü yakınlarının mezarları ile şehitliği ziyaret etti.

Yakınlarının mezarı başında dua eden vatandaşlar, yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar mezarlara çiçek dikip suladı.

Özellikle ikindi namazı sonrası yoğunluk yaşanan mezarlıkta, gün boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Öte yandan, yakınlarının kabirlerini ziyaret için Asri Mezarlık'a gelenler, yakınlarının yanı sıra burada bulunan şehitliği de ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de şehitliği ziyaret ederek, ilçe halkıyla şehitler için dua etti.

Hakkari'de 2010 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar da şehitliği ziyaret edenler arasında yer aldı. Şehit babası, hüzünle oğlu olmadan geçirdikleri 7. bayram olduğunu söyledi.