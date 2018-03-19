ANKARA (AA) - Kahramankazanlılar FETÖ darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları "adalet nöbeti"ni sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, darbeci sanıkların yargılandığı Sincan Cezaevi önünde başlattıkları "adalet nöbeti" devam ediyor.

Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemler ve darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davaya yönelik gerçekleştirilen "adalet nöbeti"ne, AK Parti milletvekilleri Murat Alpaslan ve Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu üyeleri katıldı.

Kahramankazan Belediyesi, cezaevi girişine kurulan prefabrik yapı ve çadırlarda, duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulundu.