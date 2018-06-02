Kahramankazanlı kadınlara internet eğitimi verildi

ANKARA (AA) - Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, Kahramankazanlı kadınlarla buluştu.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 40 kişilik sınıf haline getirilen tırda, kadınlara güvenli internet, e-devlet ve internetten alışveriş eğitimi verildi.

Kahramankazanlı kadınlar, eğitim tırında sosyal medya uygulamalarını da görerek deneyim kazandı.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, eğitim tırındaki programı başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi.

Ertürk, kadınların dijital okuryazarlığını arttırmayı hedefleyen projeyi desteklediğini de söyledi.

Anadolu'nun dört bir yanını dolaşan eğitim tırının 10 bin kişiye ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.