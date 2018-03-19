Kahramankazan'da Zafer Haftası kutlandı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde Zafer Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zafer Haftası dolasıyla Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından kahramanlık türkülerinin söylendiği, şiirlerin okunduğu ve "Çanakkale Geçilmez" isimli piyesin sahnelendiği etkinlikte, PKK'lı teröristlerce 2016 yılında Hakkari-Van karayolunda gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan Tunahan Doktur'un babası Mustafa Doktur salondaki gençlere seslendi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini dile getiren Doktur, "Bu süreçte sizlerden beklentimiz her zamankinden fazla askerimizi, polisimizi sevin, onlara saygı duyun. Her fırsatta onların yanında olduğunuzu gösterin çünkü onlar vatanın bekası söz konusu olduğunda bizler için canını hiç düşünmeden verebilen insanlar." diye konuştu.

Etkinlikte, ana sınıfı öğrencileri de şehitler için dua okudu.

Programa, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ile ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Etkinlik sonunda şehitleri konu alan resim sergisi de ziyarete açıldı. Sergide resim öğretmeni Reyhan Ün'ün yaptığı ve ‘’Halkın Zaferi’’ adını verdiği yağlı boya tablo dikkat çekti.

Resim hakkında bilgi veren Ün, 15 Temmuz'da halkın gecenin karanlığında boğaz köprüsündeki cesaretli duruşu ve direnişini tuvale aktarmaya çalıştığını söyledi.