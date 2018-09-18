Kahramankazan'da yemek atıklarından solucan gübresi üretiliyor

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yemek atıklarından solucan gübresi üretiyor.

Belediye binası ile bağlı birim ve tesislerde hayata geçirilen proje kapsamında, yemekhanelere yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerle toplanan yemek atıkları, geri dönüşüme tabi tutuluyor.

Bu kapsamda, organik atıklar solucan gübresi yapımında değerlendirilirken, geri dönüşmeyen peçete ve sigara izmariti gibi atıklarsa imha ediliyor. Diğer kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ise yerleştirilen kumbaralarda toplanıyor.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Türkiye'de ilk uygulayan belediye olduklarını belirterek, bu projeyi ilk uygulayan belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin Kahramankazan ilçesinde de büyük bir ses getirdiğini anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Kahramankazan Belediyesi olarak önce belediyemizde ve belediyemize ait sosyal tesislerde, daha sonra da ilçe halkının evlerinde ayrıştırma yapılıyor. Tamamen kullanılmayan ve atılan çöplerin geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılmasını, Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçte ve ekonomik saldırıların olduğu bu dönemde israfın önlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması konusunda son derece önemli bir adım olarak görüyoruz. Biz yerinde ayrışma suretiyle aklınıza gelebilecek her türlü atıkları değerlendirerek, bunlardan elde edilecek solucan gübresini yine ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Böylelikle bundan sonraki nesillere bırakabileceğimiz güzel bir çevre ve sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında bilinçli bir program olduğunu düşünüyoruz. Kahramankazan halkınında buna verdiği destek bizleri son derece mutlu ediyor."