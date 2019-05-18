ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, ilçede kurulması planlanan Uzay ve Havacılık Fakültesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz ile Uslan, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yerleşkenin genişletilmesi ve ilçeye eğitim alanında kazandırılabilecek yatırımların yanı sıra ilçeye Uzay Havacılık Fakültesi kurulması konusunu görüştü.

Rektör Uslan, Kahramankazan'a fakülte açılması konusunda üniversite olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Başkan Oğuz, Türkiye'nin uçak ve hava araçlarının yapımı noktasında göz bebeği olan TAİ/TUSAŞ yerleşkesinin ilçe sınırları içinde olduğunu hatırlattı.

Oğuz, 6 milyar dolarlık bir proje olan, yapımı tamamlandığında Türkiye'yi uzay ve havacılık sanayi kümelenmesi noktasında dünyada önemli bir merkez haline getirecek Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) de Kahramankazan'da yer aldığını anımsatarak, "Tüm bunları değerlendirerek ilçemize uzay ve havacılık sanayisinde çalışmak üzere kalifiye personel yetiştirecek bir Uzay Havacılık Lisesi ve bir de Uzay Havacılık Fakültesi kazandırmak için çalışıyoruz. Sayın Rektörümüzle bu konuyu da görüştük. Kendisi de bize ilçemize kazandırılacak tüm eğitim yatırımları ve söz konusu fakülte konusunda ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.