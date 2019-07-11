Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonları

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde bu ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için operasyonlar gerçekleştiriyor.

Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.S. ve T.S. de suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar eroin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

İlçedeki operasyonları genişleten polis ekipleri, fiziki takibe aldığı 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.U, polisin uzun süren kovalaması sonucu yakalandı. Aracıyla polisten kaçan şüpheli, 2 polis aracına çarparak hasara yol açtı.

Kaçamayacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucuyu yutan şüpheli, Yenimahalle Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Hint keneviri, esrar, ekstazi, eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde yapılan aramada, balkonda saksılara ekilmiş 53 kök dişi Hint keneviri bulundu.

Tedavisinin ardından M.U. ile beraberindeki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



