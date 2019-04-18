Kahramankazan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde açılan fuarda öğrenciler, öğretmenleri koordinatörlüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.



Proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Münevver Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu projeye katılma isteklerinin kendilerini gelecek adına çok umutlandırdığını belirtti.

Fuarda 30 projenin yer aldığını anlatan Aksoy, ‘’Öğrencilerimizin birçok alanda güzel fikirlere sahip olduğunu gördük. Bu vesile ile onların bilgi ve becerilerini ön plana çıkartmayı amaçladık. Öğrencilerimizin fikirlerini proje haline getirmeleri onların da çok hoşuna gitti. İnşallah önümüzdeki senelerde daha güzel projelerle devam etmek isteriz.’’ dedi.

Açılışa, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrenciler ve veliler katıldı.