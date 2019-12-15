Son Dakika

Kahramankazan'da sokak hayvanları için mama ve yem bırakılıyor

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin doğada,...

Genel 15.12.2019, 12:12
Kahramankazan'da sokak hayvanları için mama ve yem bırakılıyor
banner230

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmaması için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bıraktığı belirtildi.

Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarının kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, "İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar, veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşama salınıyor." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokakta ve doğadaki hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz. Bu soğuk günlerde herkes kapısın önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir." ifadelerini kullandı.

#Kahramankazan #sokak hayvanları
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@