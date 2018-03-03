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Kahramankazan'da "Sigara Engelini Aşıyorum" etkinliği

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde "Sigara Engelini Aşıyorum" etkinliği düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi ile Medya Tüketicileri Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara doğru nefes egzersizleri yaptırıldı....

03 Mart 2018 Cumartesi 13:13
Kahramankazan'da
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ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde "Sigara Engelini Aşıyorum" etkinliği düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi ile Medya Tüketicileri Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara doğru nefes egzersizleri yaptırıldı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca da desteklenen etkinlikte kişisel gelişim uzmanı Levent Ekinci tarafından vatandaşlara sigarayı bırakmanın yollarının anlatıldığı seminer de verildi.

Sigarayı bırakmak için bol su içilmesi ve doğru nefes alınmasının önemine değinen Ekinci, insanların ağırlıklarına göre her 25 kilogram için bir litre su içilmesi ve burundan nefes alınarak bunun 7 ila 10 saniye içinde vücuda servis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sigaranın vazgeçilmez olmadığını ifade eden Ekinci, "Önce kişinin duygu ve düşünce yapısını nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bunun için ek gıda ve ürün de kullanması gerekmiyor. Doğru nefes alma, bol su içme, doğru beslenme ve bazı egzersizlerle bunun üstesinden rahatlıkla gelinebilir. Ancak mutlaka bir profesyonel destek almak da faydalı olur." dedi.

Semineri Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile ilçe protokolü üyeleri de izledi.

Anahtar Kelimeler:
KahramankazanSigara
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