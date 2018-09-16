Kahramankazan'da Sıfır Atık Projesi

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye binası ile belediye ek hizmet binalarındaki yemekhanelere yerleştirilen özel kumbaralar ve ayrıştırıcı üniteler ile tüm atıkların toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacağı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni, Türkiye'de ilk uygulayan ilçe belediyesinin Kahramankazan Belediyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sıfır Atık Projesi'ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi.



