ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından ilçede "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Kahramakazan Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe, AK Parti Ankara milletvekilleri Cemil Çiçek ve Emrullah İşler, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, milletvekili adayları Arife Polat Düzgün, Enes Şişman ve Enes Duruay da katıldı.

Yürüyüş sırasında Ertürk ve milletvekili adayları, vatandaşlara karanfil dağıttı. Gruba, cadde ve sokaklarda vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Başkan Ertürk, Milli Egemenlik Parkı'ndaki konuşmasında, yürüyüşe katılan ve yürüyüş sırasında kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan tüm Kahramankazanlılara teşekkür etti.

Yarın yapılacak seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve geleceği açısından oldukça önemli olduğunu belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Kahramankazan ve Türkiye, AK Parti iktidarı döneminde şahlandı ve adeta çağ atladı. Yarın inşallah sandıkları patlatacağız. Kahramankazan'da ve Türkiye'de hizmet, gelişim ve güzellikler inşallah yarın akşamdan sonra artarak devam edecek. Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve onun lideri olduğu AK Parti’ye yeniden sahip çıkacağız. Türkiye düşmanlarını, ülkemizi bölmek, parçalamak ve geri bırakmak isteyenleri inşallah yarın sandığa gömeceğiz."