Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitliğe akın etti.
Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşlar mezarlara çiçek dikerek bakımlarını yaptı.
Hakkari'de 2010 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlu olmadan 8 bayram geçirdiklerini belirterek, "Acımız her geçen yıl azalmak yerine artıyor. Bir bayrama daha oğlumuz Yusuf olmadan ulaştık. Bayramı kutluyoruz ama yüreğimiz buruk, içimiz acıyor o olmadığı için. Tek tesellimiz oğlumuzun vatan için, bayrak için hayatını feda etmiş olması ve onu tanıyan tanımayan herkesin gelip mezarında dua etmesi. Bu bizim için gurur verici." diye konuştu.