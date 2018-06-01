Kahramankazan'da şehit yakınları ve gazilere iftar verildi

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesince 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerinin aileleri ile gaziler için iftar programı düzenlendi.

Belediye Kumpınar Kültür Merkezindeki iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar programı, ilahi dinletisi ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın dua okumasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Ertürk, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ertürk, şunları kaydetti:

"Bugün bu kahramanlarımızın verdiği destansı mücadele sayesinde buradayız. Onlara çok şeyler borçluyuz. Bugün burada gerek Kahramankazan'dan ve gerekse Ankara şehir merkezinden gelen şehit yakınları ve gazilerimizle iftarda bir gönül sofrası kurduk. Çok da güzel oldu. Onlarla muhabbet ettik, onlarla hatıraları paylaştık. Onlar da çok mutlu oldu. Açıkçası biz de çok mutlu olduk. Bu vesileyle iftarımız daha bir anlam kazandı."