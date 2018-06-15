Kahramankazan'da Ramazan Bayramı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan bayramlaşmaya, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Serkan Özkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gruplar halinde bayramlaşmanın yapıldığı alana gelen partililer ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hem protokol ile hem de birbirleriyle bayramlaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşma töreni, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır’ın duası ile devam etti.

Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, ilçede son yıllarda sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif alanda ciddi bir değişim ve gelişim yaşandığını söyledi.

Bunu ilçedeki barışla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiklerini belirten Ertürk, "Türkiye’nin değişik bölgelerinden göç almasına karşın ilçede huzur ve hoşgörü hakim. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Kahramankazan halkı bunu en güzel şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde göstermiştir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Program, Başkan Ertürk'ün çocuklara bayram harçlığı dağıtmasıyla sona erdi.