Kahramankazan'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Cihan Gülbahar idaresindeki 34 SY 7532 plakalı otomobil, Satıkadın Mahallesi'nde Çırpanoğlu ve Tevfik Fikret caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel eğitim gören öğrencileri taşıyan Zafer Özer'in kullandığı 06 JPL 91 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz, hastanede öğrencileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Aksakal, ziyaret sonrası gazetecilere, öğrencilerin durumunun genel anlamda iyi olduğunu söyledi.
Gerekli tıbbi müdahalelerin zamanında yapıldığını belirten Aksakal, özel eğitim öğrencileri olması nedeniyle gerektiğinde psikolojik desteğin de verileceğini dile getirdi.