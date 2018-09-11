Kahramankazan'da kavun pazarı açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde her yıl açılana kavun pazarı, törenle açıldı.

Kahramankazan Belediyesinin öncülüğünde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan kavun pazarının açılışına Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile kavun üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bereket duasının ardından kurdelenin kesilmesiyle pazarın açılışı yapıldı.

Bu yıl kavun rekoltesinin düşük olması nedeniyle pazara getirilen 13 römork kavunun tamamı Belediye ve Kaymakamlık tarafından çiftçiye destek olması amacıyla satın alındı.

Kaymakam Aksakal ve üreticiler arasında yapılan pazarlık sonucu pazarda kavunun kilogram taban fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi.

Ertürk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda Kahramankazan'da kavun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü, bir hafta önce açılması gereken pazarın bu yıl ancak bugün açabildiğini söyledi.

Arzu edilen nitelikli ve yüksek kapasiteli kavun üretiminin bu yıl da gerçekleşmediğini ifade eden Ertürk, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı projenin çiftçilere umut olmasını beklediklerini kaydetti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Suat Yılmaz da iklim değişikliği ve diğer çevresel faktörler nedeniyle ilçe genelinde ova kavunu yetiştiriciliğinin yıllar geçtikçe azaldığı, çiftçilerle toplantı yaparak bu konuyu tartıştıklarını aktardı.

Sorunun çözümü için "Siyah tırtırlı kavun projesi"ni bu yılın ilkbahar mevsiminde uygulamaya koyduklarını belirten Yılmaz, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde 7 mahallemizde deneme parselleri oluşturduk. Proje kapsamında 6 kişilik komisyon yıl boyu her hafta deneme parsellerini gezerek kavunların gelişimi izledi. Hastalık ve zararlı tespiti yapıldı. Bunlarla mücadele programı hazırlandı ve mücadele edildi." dedi.

Çalışmanın hazırlanan rapor doğrultusunda gelecek yıllarda devam edeceğine işaret eden Yılmaz, siyah tırtıllı kavunu eski günlerine döndürmeyi amaçladıklarını belirtti.