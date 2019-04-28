Kahramankazan'da iş ve işçiyi buluşturacak proje

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçede iş arayanlar ile iş verenleri aynı platformda buluşturacak yazılım geliştirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan kendilerine gelen taleplerin başında "iş bulma" konusunun yer aldığını belirtti.

İlçede 3 bin 200'e yakın üretim tesisinin bulunduğuna ve buralarda 60 bine yakın kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Oğuz, istihdam olanaklarının ilçede iş arayanların talebini karşılamaya yetecek kapasitede olduğunu aktardı.

Oğuz, belediye bünyesinde kuracakları Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) ile binlerce kişiye iş bulmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kendi imkanlarımızla bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla ilçedeki iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. KİM'e dahil olmak isteyen işverenlerimizi belirleyeceğiz. Bu noktada önemli bir mesafe katettik. İşverenlerimiz bu projeye oldukça sıcak bakıyor ve sisteme dahil olan çok sayıda işverenimiz mevcut. Bir yandan da iş talepleri gelmeye devam ediyor. Burada iş arayanlar ile işçi arayanları eşleştireceğiz. Bu doğrultuda bizlere iş bulmak için başvuran kardeşlerimizden tek şartımız Kahramankazan'da ikamet ediyor olmasıdır."