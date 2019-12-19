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Kahramankazan'da halk eğitim kursları ilgi görüyor
Genel 19.12.2019, 13:33
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ANKARA (AA) - Kahramankazan Halk Eğitim Merkezince bu yıl açılan 110 kursta 2 bin 154 kursiyere eğitim veriliyor.
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu'nun ilk dersini de Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler verdi.
Kursiyerler trafik kurallarını Kahveciler'den dinleme fırsatı bulurken, merak ettiklerini de sorma imkanı yakaladı.
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