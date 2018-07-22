Kahramankazan’da giysi ve ayakkabı kumbarası projesi

ANKARA (AA) – Kahramankazan’da yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılmak üzere kullanılmış giysi ve ayakkabıların toplanabilmesi için ilçenin 32 ayrı noktasına “kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları” yerleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi ile Öztürk Geri Dönüşüm firması arasında imzalanan protokol kapsamında ilçenin 32 ayrı noktasına kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirildi.

Bu kumbaralarda, her türlü kullanılmış, modası geçmiş ya da giyilmeyen giysi ya da ayakkabılar toplanacak. Kumbaralarda biriken eşyalar periyodik aralıklarla toplanacak. Toplanan bu eşyalar çeşitli tasniflere tabi tutulduktan sonra iyi durumda olanlar yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara verilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarının oldukça anlamlı bir proje olduğunu söyledi.

Bu proje sayesinde bir taşla birçok kuş vurulmuş olacağını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

" Öncelikle yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin, yavrularımızın yüzleri gülmüş olacak. Ayrıca doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanarak, gelecek nesillerin bu konuda sıkıntı çekmesinin önüne geçilecek. Doğa kirliliğinin, su ve enerji kaynaklarının israfının, daha fazla çöp birikmesi gibi birçok alanda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak."