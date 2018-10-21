Kahramankazan'da gazeteciler onuruna yemek

ANKARA (AA) - Kahramankazan Kent Konseyi ilçenin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin yıl dönümü ve 21 Ekim Gazeteciler Bayramı nedeniyle gazeteciler onuruna yemek verdi.

Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz, yemekte yaptığı konuşmada, kendisinin de gazete ve radyo olarak yerel basının içinde yer aldığını belirtti.

Oğuz, "İlçemizin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin yıl dönümü ve 21 Ekim Gazeteciler Bayramı nedeniyle yerel basın ile bir araya gelmek için böyle yemekli bir toplantı düzenledik. Böylece ilçemizin ve yaşadığımız şehrin sorunlarını ve çözüm yollarını sizin bakış açınızla değerlendirmek istedik." dedi.

Yerel seçimlerle ilgili sohbet sırasında bir basın mensubunun, "Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün ismi de Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları arasında geçiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Oğuz, şunları dile getirdi:

"Tabi bu sorunuzun doğrudan muhatabı ben değilim. Ancak şu kadar söyleyeyim ki Kahramankazan'ı 14 yılda köyden metropol ilçeye dönüştüren Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmekten de onur duyarız."