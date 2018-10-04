Kahramankazan'da fiyat artışları denetlendi

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili uyarıları üzerine ilçedeki market, pazar yeri, gıda ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçede bulunan market, pazar yeri, gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor.

İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler ayrıca ürünlerin taze olup olmadığını denetliyor.

Denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa kanun gereği, tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla Valiliğe gönderiliyor.

Ekipler, yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından zarar görmemesi için özverili bir çalışma yapıyor.