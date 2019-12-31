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Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Genel 31.12.2019, 22:52
ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kazada Uysal ile araçta bulunan eşi Gülsüm ve kızı Gülcan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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