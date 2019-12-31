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Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Genel 31.12.2019, 22:52
Kahramankazan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Garip Uysal'ın kullandığı 06 KF 444 plakalı otomobil, D-750 Karayolu Kayı Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi.

Kazada Uysal ile araçta bulunan eşi Gülsüm ve kızı Gülcan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

#Kahramankazan #trafik kazası
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