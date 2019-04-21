ANKARA (AA) - Kahramankazan'da "Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" Projesinin tanıtım toplantısı Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin İçişleri Bakanlığının destekleriyle, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütüldüğü, projenin amacının Türkiye genelinde kardeşlik bağlarına değer katmak olduğu belirtildi.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İdareciler ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can ve Yönetim Kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ile belediye spor kulübünün genç sporcuları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan proje tanıtım toplantısında konuşan Dernek Başkanı Can, projeyle herkesi kucaklamaya çalıştıklarını ve kardeşliğe değer kattıklarını belirterek, mekan ve sınır tanımayarak çalıştıklarını, sınır illeri olan Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Hatay başta olmak üzere herkesi kucaklamayı hedeflediklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu toplantıyı gerçekleştirebiliyor ve ülkemizde huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Proje kapsamındaki 'Sen Ben Yok, Başka Türkiye Yok' sözü oldukça anlamlıdır. Biz belediye olarak sivil toplum örgütleriyle bu türde çalışmalar yapmayı gönülden arzulamaktayız."’ dedi.

Belediye Başkanı Oğuz ve Dernek Başkanı Can daha sonra, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile genç sporculara plaket takdim etti.