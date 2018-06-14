Kahramankazan'da bayram hazırlıkları

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki tüm cami ve mescitleri bayram namazı için temizlerken, içinde şehitlikte bulunan asri mezarlığı da bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki cami ve mescitler periyodik aralıklarla sürekli olarak temizlenirken, Ramazan Bayramı nedeniyle de ayrıca camilerdeki temizlik çalışmalarını tamamlandı.

Vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliği yeniden yapılırken, 72 cami ve mescit bayram namazına hazır hale getirildi.

Ekipler ayrıca, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda da bakım çalışmaları yaptı.

Mezarlıkta vatandaşlara kolaylık sağlaması için bir takım çevre düzenlemeleri de gerçekleştirilirken, şehit mezarları çiçeklerle donatılıp, mezar başlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, vatandaşların bayram namazını daha temiz ve ferah bir ortamda kılacağını belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.