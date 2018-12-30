Kahramankazan’da 2018'de 354 çift evlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2018 yılında 354 çift dünyaevine girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında 354 çiftin dünya evine girdiği ilçede, bu nikahlardan 100'e yakını Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından kıyıldı.

Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atan çiftlerin, nikah mersimleri ise belediyenin internet adresi üzerinden canlı izlenebildi.

Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:

"Gönül belediyeciliği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belediye başkanı seçildiğim 2004'ten bu yana vatandaşlarımızı acı ve tatlı tüm anlarında yalnız bırakmıyorum. Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak gibi tarif edebileceğimiz bir çalışma alışkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyorum."