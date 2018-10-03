Kahramankazan’a 150 yeni derslik

ANKARA (AA) - Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz, bu yıl 150 yeni dersliğin hizmete gireceğini söyledi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yapımı devam eden ilkokul, ortaokul ve Kız İmam Hatip Fen Lisesi'nin bu yıl açılacağını belirtti.

Eğitim alanında ilçede önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Oğuz, "Bu yıl 150 yeni dersliğimiz hizmete girecek. Yeni yatırımların maliyeti 50 milyon lira değerinde." dedi.

En doğru yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu dile getiren Oğuz, şunları söyledi:

"Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Bu okullarda vatanına milletine aşkla bağlı, çalışkan insanlar yetiştirdiğimiz sürece bu çocuklar İnşallah bu ay yıldızlı bayrağımızı, bu ülke topraklarını en güzel şekilde bir sonraki nesillere taşıyacaklardır. Nitekim biz bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Bu okullardan mezun olan çocuklarımız en ön saftaydılar. O gece tüm yurtta o heyecanın, milli kahramanlığın destanlaşan ifadesi olan Kahramankazan’da en ön safta bu okullardan mezun olan çocuklar vardı. Şehitlerimiz de vardı."