Kahramankazan'a 150 yataklı hastane yapılacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesine yapılacak 150 yataklı devlet hastanesi projesinin tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca Kahramankazan'a yapılacak tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesi için 24 Mayıs'ta ihale yapılacağı ifade edildi.

Belediyesi tarafından yürütülen imar çalışmaları sonrasında Atatürk Mahallesi'nde 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulacak hastanenin 150 yataklı olacağı vurgulanan açıklamada, hastanede son teknoloji tıbbi cihazların kullanılacağı belirtildi.

Poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak hastanede toplam poliklinik sayısının 61 olacağı bildirilen açıklamada, acil poliklinik sayısının 4, diş polikliniğinin ise 5 olacağı aktarıldı.

Açıklamada, endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacağı, hastanenin 15 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathanesi ile hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 75 yataklı mevcut devlet hastanesinin yaklaşık 53 bin nüfusa sahip ilçede zaman zaman aksamalara neden olduğunu belirtti.

Yeni hastaneyle vatandaşın sağlık alanındaki sorununun çözüleceğini bildiren Ertürk, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a teşekkür etti.