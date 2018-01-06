Kahramankazan Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Kahramankazan Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bünyamin Akdere, başkanlığa yeniden seçildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 3 adayın yarıştığı genel kurula esnaf yoğun ilgi gösterdi.

Divan başkanlığını Ankara Umum Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı İrfan Çinkaya'nın yaptığı genel kurulda gündeme alınan 16 madde görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı.

Seçimlerde geçerli 331 oyun 203'ünü alan Bünyamin Akdere, yeniden başkan seçildi.

Diğer adaylardan Yakup Akdemir 101, Ali İhsan Türksever 27 oy aldı.

Akdere, yeniden başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, genel kurulda hoşgörü ve sağduyunun hakim olduğunu belirterek, ''Genel kurulda 3 aday yarıştık ve gayet demokratik bir seçim oldu. Destek vererek beni yeniden seçtikleri için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.'' dedi.